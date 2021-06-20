奪標熱門之一的阿根廷在今屆美洲盃表現漸入佳境，周一的A組賽事鬥巴拉圭（圖），無論人腳與實力均高一線，難怪阿根廷今役單W只得1.38倍，並且要讓一球。不過，翻查數據，原來阿根廷近仗鬥巴拉圭各有勝負，而且更經常被巴拉圭先取得入球，因此，今役不妨博巴拉圭下盤，而喜歡扒冷的朋友，更可以兼顧巴拉圭「第一隊入球」，有3.75倍。（球賽編號：星期一102；有線661台明日8:00am直播）

阿根廷剛以1:0小勝烏拉圭，打開今屆賽事勝利之門，目前與智利同得4分排頭2位，今鬥巴拉圭當然希望乘勝狙擊。阿根廷主力如前鋒美斯及中場古度洛迪古斯等都可以候命，加上阿根廷近五場全部都是先入球的一隊，今役博巴拉圭下盤兼「第一隊入球」，莫非拗氣？非也！其實，阿根廷近況不算太好，近4場只得1勝，而且近仗對巴拉圭亦沒壓倒性優勢，近6次較量只得1勝4和1負，今役要讓波，上盤實在凶險。

巴拉圭上場以3:1反勝玻利維亞，目前士氣不俗，前鋒安祖羅美路腳風頗順，近7場共入了7球，當中包括上場梅開二度，今役配合攻擊主力如加比爾艾華路斯及米基爾阿米朗等，有力射破阿根廷大門。有一點值得留意的是，巴拉圭近三場鬥阿根廷表現特別醒神，都是首先入球的一隊（見附表），今役「第一隊入球」有3.75倍，值博。