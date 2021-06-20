日本政府周日宣佈，一名烏干達奧運代表團成員因為在抵達東京後，被檢出對新型冠狀病毒呈陽性反應，已被拒絕入境，是至今已知的首宗個案。

日本《共同社》指，九名包括拳擊、舉重及游泳項目的烏干達運動員及教練，周六傍晚乘飛機抵達東京成田機場，當中一人因為確診被拒入境，其餘八人則已乘坐巴士，前往大阪泉佐野市進行隔離及備戰。當局未有公開確診運動員的身份，但消息指他曾接種兩劑英國阿斯利康疫苗，亦持有出發前72小時的陰性病毒檢測證明。

受到國內疫情惡化影響，這九名烏干達代表團成員，已較原定計劃延遲了三天抵達日本，他們將會在泉佐野市及鄰近的岸和田市進行集訓，至下月19日才進駐奧運選手村，迎接將於23日揭幕的東京奧運。泉佐野市長千代松大耕表示，會要求八名烏干達代表團成員，嚴格遵守防疫規則，以及每日接受病毒檢測。

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