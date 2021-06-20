雖然只領先1:0，不過到70分鐘左右現場的意大利球迷已經忍不住興奮之情高唱起國歌，足以證明這三場分組賽國家隊的表現已令球迷非常滿意。正如教練文仙尼在賽事開鑼所言，希望國家隊的表現能夠安慰所有受疫情折磨的國人，這肯定是超額完成，

近11戰11勝而且全數不失球，之於國家隊層面是個非常可怕的數據，尤其是文仙尼今仗選擇大輪換，有多名後備球員擔正，但意大利的戰力似乎未有大影響，落場球員一樣完美執行文仙尼傳控的理念。另一個恐怖數據是，門將基安盧基當拿隆馬三場分組賽過後只作出了兩次撲救。三場比賽防線受的壓力甚少，一方面是對手實力有限，另一方面是前場的迫搶貫徹始終好，許多時候在對手後半場已經成功反搶掌握控球檯，大大分擔後防的壓力。當然，我們亦期待意大利在面對傳控能力更好，或者擁有個人能力更強的中前場球員球隊時能否依然交出如此優異表現。

相比以往，意大利現時絕對可用星光黯淡形容，但如此平民或者草根的意大利中前場，卻更專心一意執行文仙尼的戰術理念。而從今屆歐國盃看來，文仙尼的年輕化非常成功，球隊在場上一掃過去老氣橫秋，不上不下的感覺，用積極的奔跑令對手投降。而且，現時球隊入球點分散，某程度亦因為球隊缺少強力前鋒一錘定音的威力，上仗有文路爾盧卡迪利梅開二度，今仗則有比斯拿建功，若非欠運，基艾沙及貝拿度施治均可在歐國盃開齋，每場比賽都可以給予球迷驚喜。

翻看21世紀的5屆世界盃及5屆歐國盃，可以發現當中只有02年世界盃的巴西以及08年歐國盃的西班牙是在分組賽全勝下奪冠。過去不少強隊大賽慢熱是有原因的，因為太早過於興奮或者鋒芒太露，都有可能影響球隊淘汰賽的發揮，甚至成為眾矢之的。不過開鑼前順得誇張的意大利最後一場熱身賽照樣大數捷克，已可見文仙尼及其子弟兵不信這套。

13年前的西班牙，老帥阿拉干尼斯用傳控帶領賽前未有太多人看好的西班牙稱霸歐洲。13年後，文仙尼將西班牙的一套發揮得更淋漓盡致，我們又會否看到另一支分組賽全勝的冠軍呢？

文：亨少

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