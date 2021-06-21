據意大利傳媒報道，意大利門將基安盧基當拿隆馬趁意大利國家隊周一休息時，接受法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）的體測，預料這位22歲門將即將以自由身方式轉會。

意大利在周日的最後一輪歐國盃分組賽以1:0小勝威爾斯，以3戰全勝的姿態首名晉級。周一是意大利國家隊的休息日，不過隊中門將當拿隆馬卻繼續馬不停碲。據報當拿隆馬將於周一於意大利國內接受由PSG安排的體測，為轉戰法甲作最後準備。

據意大利《米蘭體育報》報道，PSG將會與當拿隆馬簽約5年，周薪更由上季在AC米蘭的19.5萬歐元提升至25萬歐元。

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