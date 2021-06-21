西班牙球手拉姆周日在美國高爾夫球公開賽最後兩洞打出低標準一桿的「小鳥」，總成績以一桿力壓南非的奧斯夫臣而封王，贏得個人首個大滿貫冠軍，世界排名亦升上第一位。

26歲的拉姆最後一輪以低標準四桿的67桿完成，總成績為低六桿的278桿，2010年英國公開賽冠軍奧斯夫臣在第17洞則打出超標準一桿，總桿數落後拉姆兩桿，最後在第18洞雖然打出「小鳥」，仍然以一桿不敵拉姆而屈居亞軍。

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