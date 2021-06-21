NBA季後賽西岸決賽周日展開，主場的太陽雖然有基斯保羅（Chris Paul）因為聯盟的新冠病毒防疫協定而要隔離，但D卜克（Devin Booker）轟入40分並獲13籃板及11助攻，職業生涯首度取得「三雙」進賬下，仍然以120:114力克有尼納特（Kawhi Leonard）因扭傷右膝連續第三場缺陣的快艇，在西岸決賽領先1:0。

這場西決首戰十分緊湊，兩隊首節打成21平手，完半場快艇領先57:54。雙方打完第三節後仍然是93平手，太陽打出一段12:2的攻勢後，於比賽還剩8分08秒時將比數拉開成105:95。戰至最後2分鐘，太陽在米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）遠射三分得手下領前116:106。

未有放棄的快艇在朗度（Rajon Rondo）連取5分以及曼恩（Terance Mann）在最後22秒投進三分球下追成114:116。不過，今場表現突出的D卜克只餘20秒時入樽得手，最後4.6秒再2罰俱中，快艇終以120:114贏出，在西決旗開得勝。第二戰將於周二續在太陽主場舉行。

太陽今戰共有六名球員得分上雙，包括全部五名正選，其中艾頓（Deandre Ayton）獲20分及9籃板，米卡布歷捷斯（Mikal Bridges）和克魯達（Jae Crowder）則分獲14和13分。快艇雖然有三分球15投7中的保羅佐治（Paul George）攻入34分，列治積遜（Reggie Jackson）又有24分進賬，但在其餘隊友只有攻入11分的吉辛斯（DeMarcus Cousins）得分達雙位下難逃一敗。

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