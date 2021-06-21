比利時國腳夏薩特在今屆歐國盃首兩場小組賽表現未算突出，而他前年夏天由車路士過檔西甲皇家馬德里之後，表現亦未獲好評。在車仔年代教過夏神的現任羅馬教頭摩連奴就認為，這位比利時翼鋒其實天賦異稟，是位優秀球員，惟他操練時表現懶散，若努力一點成就定更非凡。

在2004至07以及2013至15年擔任過車路士領隊的摩佬，在史丹福橋教過夏薩特兩季半時間，那段時間車仔贏過英超錦標、歐霸盃冠軍和聯賽盃冠軍。雖然執教夏薩特的時間不算多，但摩佬認為他其實是位出色球員，只是操練時，變了個態度懶散的球員。摩連奴周六接受talkSPORT訪問時說：「事實上，我從他身上看得出他是位優秀的球員，但訓練時表現差勁，你能幻想他有着超級專業的態度去訓練的話，會有甚麼成就。他是個出色的傢伙，在家庭上也是個好男人，但他看起來就像不屬於這個年代，他為人很安靜，只專注在家人、小孩和父母上，過着非常寧靜的生活。」

摩佬續道，雖然這位比利時隊長經常去操練，但其實訓練的成果有限，反映出他參與訓練的過程欠缺質素：「雖然他每個早上都前往球場，但其實他練得不多。當他上陣後，你看不出他一整周訓練的成果，只是看到他其實很有才華。他真的是位能力出眾的球員，其實有天可成為位頂級的職業球員。當他去皇馬時，我就想『嘩，這傢伙將加盟世上最大的球會，經常在頂級水平必定讓他感到很大壓力，但他會贏得金球獎，因為他太出色了。』以他的體能、速度和條件，如果他努力鍛煉，絕對可成為更好的球員，現在你們看到的，只是他的天賦，並非訓練成果。」

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