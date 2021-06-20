意大利周日憑奇兵馬迪奧比辛拿一箭定江山，在歐洲國家盃A組最後一輪分組賽以1:0小勝威爾斯，以3戰全勝姿態確定以小組首名晉身16強，而意大利各項賽事已連續30場不敗，追平了1935至1939年間在普素任麾下締出的隊史最長不敗紀錄。

意大利6月11日在今屆歐國盃揭幕戰鬥土耳其，因史提芬奴辛斯在訓練中受傷退隊，賽前四日補選了比辛拿頂替其位。周日對威爾斯，阿特蘭大中場比辛拿獲派遣為已穩奪出線資格的意大利正選披甲，結果在上半場接應馬高華拉堤開出的罰球快射入網，為意大利奠勝及獲得小組首名。

24歲零60日的比辛拿是自2004年的卡斯辛奴後，在國際大賽首次正選上陣便有入球的最年輕意大利球員。17年前的一屆歐國盃對瑞典，卡斯辛奴首次在國際大賽正選披甲便士哥時是21歲零342日。連同上月意大利大炒聖馬力諾7:0的友賽有兩球進賬，比辛拿已取得三個國際賽入球，成為了為意大利國家入球最多的阿特蘭大球員。

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