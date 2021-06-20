周一歐國盃B組最後一輪，兩戰全勝已出線的比利時於中立場對芬蘭。比利時今仗不敗便肯定獲得首名資格，但就算作出輪換，改派夏薩特、 巴舒亞伊等人出戰，實力 仍遠在芬蘭之上，比利時 讓一球/球半照捧上盤。

「歐洲紅魔」今屆首戰即以3:0大勝俄羅斯，上仗面對要為基斯甸艾歷臣而戰、主場氣勢如虹的丹麥，比利時仍靠中場大腦奇雲迪布尼復出即貢獻入球助攻各一，協助球隊2:1反勝提早出線，預計狀態初起的迪布尼仍會正選寓賽於操，有他壓陣比利時中場實力及攻擊力大增。已經攻入兩球的箭頭盧卡古為爭神射手， 今仗亦不會手軟，如果比利時教練馬天尼斯選擇輪換，改派夏薩特、巴舒亞伊等星級後備出戰，就算有杜根夏薩特因傷缺陣，對比利時整體戰力亦沒有太大影響。

芬蘭首戰能擊敗丹麥，全因對手受艾歷臣心臟病發事件影響作戰情緒，才得以「偷雞」成功，上仗面對俄羅斯即原形畢露。芬蘭近8仗只曾1勝，早前熱身賽就連對愛沙尼亞都輸，今仗對一哥料難保清白身，落後下末段或搶攻，防線暴露更多空位更有利上盤開出。

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