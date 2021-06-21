作為今屆歐國盃奪標熱門之一的英格蘭，正力爭事隔55年後再奪國際大賽冠軍。效力曼城的中場菲爾科頓周日就表示，若英軍最後成功捧盃，全隊人都同意複製他這個由星級髮型師染的銀白色髮型，似乎是作為全隊奪冠的「獎勵」。

曾被英格蘭名宿舒利亞大讚踢法有加斯居尼影子的科頓，為英格蘭出戰前決定轉變髮型，他從星級髮型師「Gazza」Paul Gascoigne的手上，染了一頭銀白色頭髮向96年的加斯居尼致敬。科頓就指如果「三獅」下月能夠捧盃，自1966年世界盃後再在國際大賽贏得冠軍，全隊都會跟他染一個銀白色頭髮：「我告訴球隊，如果我們贏了冠軍，他們就要跟隨我剪一樣的髮型，他們全部都同意。若然我們真的能奪冠，他會看到我們所有人有着一樣的髮型，羅馬尼亞之前在（1998年世界盃）都做過，所以我讓每個人都統一髮型，那會很有趣。」

他續道：「坦白說，（髮型）本來是我個人的事，但我看見別人能把它轉化成特別的事，我也馬上跟隨。當時我決定換髮型，就馬上聯盟髮型師，剪完後我非常喜歡，隨後我還特地多去一次染髮，讓頭髮更淺色。」

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