阿仙奴名宿亨利自從喺二月離開CF蒙特利爾之後，就一直喺比利時國家隊做助教。而喺日前比利時國家隊twitter，就上載咗一條片，證明呢位昔日神鋒寶刀未老。事緣佢喺練波嘅時候突然技癢想射下罰球，結果呢位43歲名宿輕鬆一腳就直飛死角。搞到喺歐國盃有兩球貢獻嘅盧卡古都叫亨利嗱嗱聲返入去，廢事搶晒歐洲紅魔嘅風頭。

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