足總董事局周五舉行換屆選舉，獲5間港超聯會球會表態支持，以傑志會長伍健、足總主席康寶駒及天水圍飛馬主席譚秉智等5位爭取入局人士，今午在記者會公佈政綱爭取支持，而出山爭取重返足總董事局的伍健指出，足總部份委員會運作比被審計前更「更嚴峻」，呼籲足球業界是時候作出轉變。

足總新季董事會改選，會長霍震霆、主席貝鈞奇的董事席位不變，9個董事席位中有5席需要換屆，而伍健、康寶駒、譚秉智、鄧澍焙律師及莫文韜(流浪會長莫耀強之子)見足總管治持續不濟，港超隊數持續減少，賽事贊助未見起色，今午獲理文、標準流浪及冠忠南區等球會高層到場支持參選，連同傑志及飛馬，共5間港超會支持此名單出選爭取入局。

競選前，來自親政府的建制派傳出，如5人成功入局，政府可能減少對足總資助，但伍健認為可能性不大，並強調5人合作出選非「聯群結黨」，而是希望改善足總管治，加快推動「展望2025」策略計劃。審計報告去年狠批足總管治多達14宗罪，包括透明度極低，只是足總管治似乎未有太大改善，部份委員會形同虛設，很多重要議題未經委員會討論便交董事局作決定，部份委員會因人數不足而繼續流會。

貝鈞奇於2019年出任足總主席，其上任後被指一言堂，處事欠缺透明度，與上兩任主席康寶駒及梁孔德求同存異方式有頗大差別，而伍健指5間港超聯球會支持出選，說明足總董事局是時候轉變。伍健及康寶駒被問到同樣曾任足總董事，足總管治差劣不能置身事外；伍健回應指，2015年離開足總董事局，當時足總管治未有審計揭露的問題，而康不認為再入局是「舊酒新瓶」，並指當年內港隊排名曾攀升至108位，成立香港08、09等青訓隊，當時離開是退出希望交棒，現結果如何是有目共睹，而上次入局主責對外及足總紀律等事務。下季港超聯可能只領7隊角逐，伍健指如真的出現此情況，足總副主席；港超聯集召人黃良柏將與各方研究對策。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波