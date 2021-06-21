包括國際奧委會和日本政府在內的五方代表周一宣佈，已經為今屆東京奧運的入場人數設定為10,000人的最終定案，而今屆賽事不會招待海外觀眾的決定則維持不變。

東京奧組委及殘奧委、東京都、日本政府、國際奧委會以及國際殘奧委等五方代表周一舉行會議，就今屆奧運的入場人數上限作出討論。多方同意將入場人數上限設定為10,000人或會場坐位上限的50%，該設定與日本現時的大型活動防疫標準相同。

東京奧組委會長橋本聖子在記者會表示，未來仍會視乎日本國內的疫情發展，適時作出檢討，不會排除以閉門方式作賽的可能性：「假如日本在7月12日之後發出緊急狀態宣言的話，入場人數將會根據當時的規定作出調整，包括閉門作賽。如果日本國內的感染或醫療情況發生激烈變化的話，五方亦會進行緊急會議商討對策。」

據日本《朝日新聞》周一公佈的民調結果顯示，支持舉行東京的日本國民比上月輕微上升至34%、而要求取消和要求延期的比率則為32%和30%。

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