【C組】

歐國盃C組第三輪，焦點是奧地利與烏克蘭爭奪第二名出線資格，而荷蘭分組賽2戰2勝已出線，周一對2戰2敗、榜尾的北馬其頓。

烏克蘭首戰對荷蘭，在落後2球下一度追成2:2，可惜尾段再失1球以2:3落敗，上場對北馬力戰下險勝2:1；這支東歐球隊2仗合共攻入4球，耶莫蘭高與耶梅卓克各入兩球，兩人是今屆歐國盃其中一對最合拍的前鋒組合。

效力韋斯咸的耶莫蘭高季內大多任後備，但此子既有相當不俗的個人突破，還有遠射能力，至於耶梅卓克在前線的走位靈活，射門觸覺強，奧地利防線會有極大麻煩。

奧地利在分組賽首戰以3:1擊敗北馬，上場就淨吞荷蘭兩蛋，2場入3球失3球，在得失球方面落後烏克蘭，要取得小組次名直接出線，此戰一定要擊敗烏克蘭。奧地利進攻以兩邊拉開對手為主，惟反攻速度不及烏克蘭，今仗要擊敗對手，上半場一定要保持不失，待對手下半場體力下降才有望突圍，今戰就算各得一分也對雙方有利，相信和波機會較高。

荷蘭已篤定首名晉身16強，教練法蘭迪保亞相信會輪換，讓過去兩場的正選休戰，或派出過去兩場未有太多機會的球員落場，提升狀態；此戰面對包尾的北馬，在各無壓力下或可製造不少入球。

陳婉婷（前亞洲足協最佳女教練）