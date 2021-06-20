在首戰落敗的烏拉圭，於周一美洲盃A組鬥智利時，當然希望打開勝門兼保持出線希望。不過，烏拉圭雖然人腳不俗，奈何近況一般，加上在近屆美洲盃鬥智利的入球又偏少，今役宜取「入球大細」[2.5球]的「細」。（球賽編號：星期一101；香港開電視77及有線661台明日5:00am直播）

近四場零入球全「細」

烏拉圭雖然是前冠軍兼坐擁蘇亞雷斯與卡雲尼這對頂級前鋒組合，不過，從他們上仗鬥敵阿根廷中所見，球隊還未入局，上半場基本上捱打，下半場雖然表現有所改善，但都不足以威脅阿根廷，結果以0:1落敗。今鬥智利時，為免兩連敗影響出線機會，一定會全力爭勝。

人腳方面，烏拉圭今役基本上可以「夫添」，前線的阿蘇、卡雲尼及門將梅斯利拿等都可以候命。不過，球隊近況一般，近6仗只得1勝，而且連續四場沒有入球，加上以往烏拉圭在美洲盃鬥智利的總入球亦少，四場全部開「細」（見附表1），今役可再追。

智利目前在與阿根廷一樣2戰得4分排榜首，今役雖然有前鋒阿歷斯山齊士因小腿受傷而缺陣，但其餘主力如前鋒伊度亞度華加斯及中場維達爾等都可以披甲，實力尚算完整，有力與烏拉圭一戰。

智利旺開1:1

不過，智利亦不算是入球多的球隊，他們近四仗亦全部開「細」，因此，今役取「細」相信頗穩陣。若嫌今役入球開「細」得1.54倍，不夠分頭的話，則不妨兼顧2隊打和1:1的5.8倍波膽，因為在智利近四場中，除上仗擊敗玻利維亞，其餘3場都跟對手打和1:1（見附表2），而且智利近四次於美洲盃遇上烏拉圭時，都有2次打和1:1。

文：數人