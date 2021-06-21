已進入最後一輪分組賽的歐洲國家盃，周一會分兩個時段上演四場賽事，凌晨12時為兩場C組比賽，由已篤定首名出線的荷蘭對已肯定出局的北馬其頓，另一場由同得3分的烏克蘭對奧地利，勝方肯定晉級16強，和波則有機會雙雙晉級。至凌晨3時會進行兩場B組比賽，2戰2勝已肯定出線的比利時，對芬蘭如保持不敗便可獲小組首名，至於丹麥雖然兩戰俱敗，但若戰勝俄羅斯數字上仍有出線可能。

第一場

C組︰烏克蘭 vs 奧地利

開賽時間：22/06 12:00am

（now619及617台直播 ）

- 兩隊均是2戰1勝得3分，烏克蘭2:3不敵荷蘭後，次輪以2:1擊敗北馬其頓，奧地利則在首輪以3:1戰勝北馬，次仗以0:2負於荷蘭，因此，烏克蘭只要和波亦可獲C組次名，奧地利要獲次名就必須取勝。

- 今次是兩隊第三度交手，但在國際大賽則是首次對壘。之前兩場友賽雙方各贏一場，烏克蘭去年11月在主場贏2:1，今年6月奧地利則於主場以3:2贏回一仗。

- 烏克蘭在次輪戰勝北馬，結束在歐國盃的六連敗。該隊自2006世盃分組擊敗沙地阿拉伯及突尼斯後，在國際大賽便未能兩連勝。

- 奧地利在過去三次國際大賽最後一輪分組賽都是輸波收場，分別是1998世盃負意大利，2008歐國盃負德國，2016歐國盃則不敵冰島。

第二場

C組︰荷蘭 vs 北馬其頓

開賽時間：22/06 12:00am

（now618及616台直播 ）

- 已穩奪C組首名的荷蘭從未敗給北馬其頓，以往4次對壘戰績為2勝2和。

- 篤定在小組包尾的北馬不但未贏過荷蘭，4次與荷蘭交手亦從未領先。今屆歐國盃，北馬的兩個入球亦是在落後的情況下射入。

- 荷蘭將爭取繼2000及2008兩屆賽事後，第三度在歐國盃分組賽取得3戰全勝戰績。

C組出線可能

煞科戰賽果 出線球隊*

荷蘭勝/和/負 + 烏克蘭勝/和 荷蘭、烏克蘭

荷蘭勝/和/負 + 烏克蘭負 荷蘭、奧地利

*排名第3球隊仍可爭逐餘下4最佳第3名晉級席位。

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第三場

B組︰芬蘭 vs 比利時

開賽時間：22/06 3:00am

（now618及616台直播 ）

- 比利時近7次對芬蘭未嘗一勝（1勝3和4負），對上一次擊敗芬蘭是1968年世盃外圍賽大勝6:1。

- 芬蘭各項賽事近八戰只贏過一場（1勝2和5負），近四戰全敗且其中三場沒有入球進賬。

- 芬蘭在今屆歐國盃至今只2次射門中目標。1980年以來，沒有任何球隊在完成分組賽時射門中目標是少於4次。

- 比利時近25戰只輸一場（21勝3和1負），上一次敗陣是去年10月在歐洲國家聯賽以1:2不敵英格蘭。

- 比利時如能擊敗芬蘭，將是隊史首次在歐國盃分組賽3戰全勝。

第四場

B組︰丹麥 vs 俄羅斯

開賽時間：22/06 3:00am

（now619及617台直播 ）

- 兩隊自前蘇聯解體以來只曾交手一次，該場於2012年2月在哥本哈根進行的友賽由俄羅斯以2:0勝出。

- 俄羅斯正爭取自2008年歐國盃取得三連勝以來，在這個賽事首次兩連勝。俄羅斯上仗以1:0小勝芬蘭，結束了在歐國盃連續九場未能保持不失球的走勢。

- 今屆已兩連敗的丹麥，有可能繼1988及2000年歐國盃後，第三次在這項賽事分組賽3戰全敗。

- 丹麥在今屆歐國盃兩連敗前，各項賽事12場只輸了一場（9勝2和1負）。

- 丹麥在國際大賽近4次獲12碼射失了3球。

B組出線可能

煞科戰賽果 出線球隊*

芬蘭勝 + 俄羅斯勝 比利時、芬蘭、俄羅斯#

芬蘭勝 + 俄羅斯和/負 芬蘭、比利時

芬蘭和/負 + 俄羅斯勝/和 比利時、俄羅斯

芬蘭和 + 俄羅斯負 比利時、芬蘭

芬蘭負 + 俄羅斯和 比利時、俄羅斯

芬蘭負 + 俄羅斯負 比利時、[視乎芬蘭、俄羅斯、丹麥3隊對賽較佳得失球的隊伍]

*排名第3球隊仍可爭逐餘下4最佳第3名晉級席位。

#3隊同得6分情況下，第3名球隊將定獲其中一席最佳第3名晉級。

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