華歷簡奴周日在西乙升班附加賽決賽次回合作客以2:0擊敗基羅納，兩回合計反勝3:2，來季將會重返西甲作賽。

在西乙聯賽以第六名完成的華歷簡奴，在兩回合的升班附加賽4強淘汰了第三名的雷加利斯，附加賽決賽首回合在領先一球下被基羅納後來居上反勝2:1的華歷簡奴，次回合在上半場7分鐘由艾華路加西亞先拔頭籌，查祖則於上半場補時將比數改寫成2:0。雖然戰至56分鐘華歷簡奴有後衞伊美利安韋拿基斯兩黃一紅被逐而少踢一人，但最終亦能力保2:0勝果，兩回合計反勝基羅納3:2，在西乙比賽兩季後將重返西甲。

華歷簡奴是與西乙冠軍愛斯賓奴及亞軍馬略卡一同升上西甲，他們將會取代降班的三支球隊侯爾斯卡、華拉度列及伊巴。

華歷簡奴上一次在西甲角逐是2018/19球季，但該季在20支球隊中包尾降班。

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