周日NBA季後賽，鷹隊在東岸次圈G7搶七生死戰作客一哥76人。今仗勝方即可晉級殺入東岸決賽，兩隊都各不相讓令戰情膠着，但今仗拿下21分10助攻的控衞T楊格（Trae Young）第四節領軍拉開比數，加上76人尾段外圍啞火，鷹隊最後爆冷贏103:96，以總場數4:3淘汰76人，自2015年後再入東岸決賽，將與公鹿爭入總決賽。

鷹隊於季中時仍面對着內憂外患問題，球隊因戰績不濟排在東岸第11位，三月更宣佈解僱教練萊特皮雅斯（Lloyd Pierce）。但助教麥美倫（Nate McMillan）接手後鷹隊即U-Turn急起直追，最後以東岸第5位躋身季後賽，首圈便「反下犯上」淘汰種籽排名高一位的紐約人，次圈面對一哥76人更一度領先3:2叫糊。但上仗於主場痛失關鍵的G6，被76人扳平場數3:3兼奪回G7主場優勢，形勢看似不太樂觀，此前鷹隊在季後賽搶七戰的作客成績為0勝9負。

果然，這支東岸5號種籽今仗一直被76人咬住比分，全晚最多僅領先7分，半場鷹隊帶着48:46，2分之微的優勢進入第三節，打至第四節末段才有明顯優勢。今仗獲21分的T楊格最後一節頻頻得分，而且76人在第四節後段頻頻射失投籃，楊格於最後2分31秒射入三分球後，將比數拉開93:87。雖然今場獲31分11籃板的球星艾比迪（Joel Embiid）試圖努力追分，但他自亂陣腳反送上失誤。鷹隊最後爆大冷以7分之差淘汰76人，贏總場數4:3晉級，自2015年後再打入東岸決賽，將與3號種籽公鹿爭入總決賽。

鷹隊陣中沒有一人入選明星賽，卻以頑強表現殺入東決，成為自1984年以來聯盟第二支球隊在沒有一位全明星球員的情況下仍能打進分區決賽。而他們自1970年搬遷到阿特蘭大後變成東岸球隊，此前只曾打過一次東決，就是2014/15賽季，惟當季被勒邦占士（LeBron James）領先軍的騎士擊敗。

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