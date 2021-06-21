滑浪風帆隊今午在大美督水上活動中心會見傳媒，即將出戰東京奧運的陳晞文（Hayley）和鄭俊樑（Michael）異口同聲表示期待這項延期一年的盛事，主教練陳敬然則透露團隊跟香港科技大學合作研究比賽場地江之島的地勢及風速，有助團隊充分備戰奧運。

連續兩屆出戰奧運的Michael表示，自己近三年都有機會到江之島比賽，當時有寫下筆記記錄風速、風向和地勢等資料，故此相信自己對比賽場地不陌生。在里約奧運滑浪風帆RS：X賽事位列第8的他直言，希望今次可取得突破。至於在2012倫敦奧運總成績排第12而無緣獎牌賽的Hayley，則希望今次可殺入前8。不過主教練陳敬然對兩位選手充滿信心，認為二人可做得更好，「若他們心理質素夠強，加上狀態好的話，有能力衝擊獎牌。」風帆隊將於7月13日赴日，預計將會入住隔離比賽場地約20分鐘車程的指定酒店，而非東京的選手村。

陳敬然直言Hayley和Michael即使在疫情下欠實戰機會，但兩位選手卻把握時機專注練習，狀態更是前所未有的好，「無論數據，或是肌耐力測試，結果也是歷來最佳。希望他們可把狀態維持下去，並改善慢熱的問題。」陳透露，得悉單車隊跟香港科技大學合作後，特意邀請對方協助風帆隊備戰奧運，透過模擬地形分析增加勝算，「科大團隊們以赤柱場地模擬江之島的地形，找出不同風速和風向，並以影片顯示模擬結果。我們得到準確的數據，選手可尋找不同風速的優勢，有助比賽時規劃路線。」

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