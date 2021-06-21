目前保羅普巴雖然代表法國踢歐國盃，早前佢更指不想談論球會的事。不過英媒指他的經理人拉奧拿已經同曼聯就續約洽談，更指普巴很大機會會同曼聯續下5年新約，周薪高達40萬鎊（約400萬港元），屆時佢就可以成為英超最高周薪的球員。

目前坐擁30萬鎊周薪的普巴與曼聯只餘下1年合約，有指球隊為了避免這位28歲球星之後完約自由身離隊，決定開出全英超最高40萬鎊周薪的新約，希望可以令他留低，但有傳祖雲達斯同皇家馬德里對這位中場依然很有興趣，未知高薪合約能否令打動普巴留低。目前英超比普巴高人工嘅球員只有兩位，包括38.5萬鎊的曼城中場奇雲迪布尼和37.5萬鎊的同隊隊友迪基亞。

普巴早前接受訪問時亦表示，目前只會集中應付歐國盃：「大家都知道，我和曼聯的合約只餘下1年，我仍是曼聯的一員。不過，我並沒有任何有關續約的消息更新，賽季結束後是短假期，然後就準備歐國盃，我沒有和領隊談過這事，我目前亦指會專注在歐國盃。」

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