哥倫比亞周日在耶利文拿於下半場擺烏龍之下，於美洲國家盃B組以1:2不敵秘魯，後者在打開勝利之門後保持出線淘汰賽的希望。

秘魯在上屆美洲盃殺入了決賽，但之後12場比賽只勝出兩場，今屆美洲盃首戰更以0:4大敗予巴西。然而，周日面對哥倫，秘魯在17分鐘便由沙治奧彭在禁區內破網而先開紀錄，半場領先1:0。

換邊後，哥倫比亞於53分鐘由米基波查博得12碼，他親自操刀射入為球隊扳平，惟愛華頓後衞耶利文拿於64分鐘擺烏龍，結果哥倫比亞以1:2受挫秘魯。

同組另一場賽事，委內瑞拉憑朗奴靴南迪斯在補時建功，以2:2逼和厄瓜多爾。

目前，哥倫比亞在B組以3戰得4分排第二，領先2戰得3分的秘魯1分，委內瑞拉3戰得2分排第四。衞冕的巴西2戰全勝得6分居於B組榜首，該隊會在周三對哥倫比亞，秘魯同日則會鬥以2戰得1分暫居榜尾的厄瓜多爾。

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