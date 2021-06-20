今仗戰意不太高的意大利，副選球員的表現較為搶鏡，前場如貝拿迪斯治和費達歷高基艾沙等的表現都相當活躍，而復出的馬高華拉堤表現亦不俗，交出助攻給馬迪奧比辛拿。球隊後防表現亦合格，助球隊今屆賽事仍未失球。

意大利正選陣容（3-5-2）

門將

基安盧基當拿隆馬 6.5分

後防

拉菲爾杜萊 7分

邦路斯 6分

巴斯東尼 7分

中場

貝拿迪斯治 7.5分

佐真奴費路 7分

馬迪奧比辛拿 7.5分

馬高華拉堤 8分

艾馬臣柏美尼 6分

前鋒

比洛迪 6.5分

費達歷高基艾沙 8分

今仗威爾斯的防守表現不俗，5人防線面對意大利的進攻都未有太多犯錯，唯一是艾芬安柏度下半場直紅被逐，但是否判罰過嚴亦值得考慮。今仗巴利和藍斯的表現明顯未有上仗鬥瑞士亮眼，相信亦是為球隊下仗留力所致，球隊下半場曾換入多名進攻球員，但球隊很快就決定防守，以保住次名資格。

威爾斯正選陣容（5-3-2）

門將

丹尼禾特 6分

後防

干拿羅拔斯 6.5分

基斯根達 6分

祖朗頓 7分

艾芬安柏度 4.5分

尼高威廉斯 6分

中場

祖摩利 5.5分

祖阿倫艾朗藍斯 6分

前鋒

加里夫巴利 6分

丹尼爾占士 6分

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