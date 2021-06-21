周一歐國盃C組將上演最後一輪賽事，蘋果體育依然會為各位繼續報道。兩戰全勝的荷蘭將會鬥兩戰全敗的北馬其頓。雖然荷蘭已經穩奪出線席位，但今仗亦以強陣出擊，只有中場賴恩格雲貝治取代迪魯恩，以及前鋒當耶爾馬倫取代韋格賀斯任正選，其餘位置不變。至於北馬方面則有傳奇射手彭迪夫今仗踢完今仗後結束其個人職業生涯，今仗則是其生涯的最後一場。

只於另一場奧地利對烏克蘭，兩軍亦精銳盡出，奧地利有上輪停賽的阿拿奧杜域復出，另外隊長艾拉巴亦繼續正選。至於烏克蘭則有前兩仗均有士哥的耶梅卓克、馬利路夫斯基及辛真高擔正。

荷蘭正選陣容（5-3-2）

門將：史基倫堡

後防：史基倫堡、迪維積、迪維積、戴利白蘭特、雲安荷特

中場：韋拿杜姆、法蘭基迪莊、賴恩格雲貝治

前鋒：當耶爾馬倫、迪比

北馬其頓正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪米查夫斯基

後防：史提列斯杜夫斯基、達高韋高夫斯基、穆斯利奧、阿里奧斯基

中場：查捷高夫斯基、伊尼斯巴迪希、艾利夫艾馬斯、艾迪美、查高夫斯基

前鋒：彭迪夫

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