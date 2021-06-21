輸波，不會是一個人的責任，但今次打到第七戰而主場輸波，最大的責任難以避免落在Ben Simmons的身上。選秀狀元、明星後衛、防守一隊，頂薪合約；6呎11吋的高大身型，可打控衛的技術，只得24歲，理應是天之驕子。但在這個東岸四強戰，一次又一次被鷹隊將他的弱點表露無遺。防守上，他壓逼Trae Young曾經成為轉捩點，可是進攻上的不濟，令他在不斷的全國直播中，成為笑柄。

打完七場比賽，Ben Simmons罰球創下32.7%的史上最低，比那些年被我們嘲笑拋大石的Shaquille O’Neal（37.4%）和上古魔人Wilt Chamberlain（38.0%）還不如，可是人家可是能輕易攻入50分，改變球賽形勢的一代中鋒；在關鍵的生死戰，Ben仔的數據是5分、8個籃板和13個助攻，可是因為進攻不行，罰球無靈，只能上陣36分鐘，在第四節，Doc Rivers別無他法，讓他打了11分鐘，數據是1分、1個籃板，2次助攻，1次偷波，以及1次失誤；最令人沮喪的，是餘下3分多鐘時，他在右邊底線壓過Danilo Gallinari，滿以為他會來記大力入樽，讓只落後2分的76人振奮一下，可是看到瘦小的Trae Young補位，他竟然傳予Matisse Thybulle，後者即被犯規。

結果防守奇兵Matisse Thybulle兩罰只一中，全場加起來得8分，填補不了Tyrese Maxey只得2分的空缺，但至少比Ben Simmons得分更高。鷹隊今仗的命中率不高，但戰術針對76人進攻上的問題，全面收縮，只餘中對付Seth Curry，結果細咖哩只得16分，改變不了局勢，而Danny Green的缺陣，也見到影響。

假如有誰還為Ben Simmons講好說話，應該先看看Doc Rivers和Joel Embiid賽後說甚麼。當被記者問到，Ben仔是否足以成為一支冠軍隊的控衛，他的回覆客氣但已很清楚：「這一刻，我不知道如何回答。」盡在不言中。

至於Joel Embiid帶傷上陣，今場盡力攻入31分及11籃板後，被問到今仗輸波的原因，也將茅頭直指隊友，「老實說，我認為今仗的轉捩點是當我們，我不知道如何說，是當我們有空晒的起手機會，最後卻變成只能靠罰球得到一分。」

Charles Barkley賽後一語中的，直指Ben Simmons是最大罪人，「你不可能有個害怕起手的球員在場上！」而且他不是普通的球員，而是剛簽下5年1.8億美元頂薪合約，下年人工高達3,300萬美元的超級球星（以人工計）。的而且確，有些球星可以不射波也贏得比賽，例如昔日的Dennis Rodman，但這絕對不易，尤其是近年要求全民皆射，位置模糊化後，不射的弱點很易被無限放大。76人和公鹿的組軍都有相似之處，因為兩隊都需要外線大量支援，以讓主力能在內線取分；公鹿昨日的比賽，三分命中率是41.6%，季前刻意加入Jrue Holiday和Bryn Forbes，就算兩位大前鋒PJ Tucker和Bobby Portis都有三分，加上原來的Brook Lopez和Khris Middleton也有三分，如此才能將字母哥的入楔威力最大化。

當Daryl Morey來到，其實已針對球隊進攻空間欠佳的問題，加入了Danny Green和Seth Curry，也選了Tyrese Maxey，功效立竿見影，只是Ben Simmons太難用，當連罰球也失去信心，就已經不是射與不射的問題，連帶隊友也受到影響，不然以今仗鷹隊的手感，76人實在沒有敗理。總結最後四場比賽，Ben Simmons在第四節連一次起手也沒有，明顯已信心盡失，這現象並不尋常。

錯失了以Ben Simmons換James Harden的機會，當下要把Ben仔甩走，更加困難，因為大家都在七場的東岸四強戰中，見盡他的弱點，見到他缺失自信，也見到他進攻上的問題，心理也好，生理也好，加上他的人工，要換回一個足以撐起球隊的人絕不容易。

Ben Simmons的問題困擾已久，76人壯士斷腕，勢在必行，否則每次比賽，如自讓一臂。打得差而要被迫斷臂，尋求再起，合理，可是在今日香港，明明有心營運的傳媒，想要繼續發聲，不止被斷雙臂，甚至被迫自行了結，那比起輸波出局 ，又要可悲萬倍了。

文：仙道彬

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