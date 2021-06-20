網隊的爭冠之旅，隨着東岸次圈G7加時不敵公鹿出局而結束。在K艾榮拗柴休戰，帶傷上陣的夏登得一半功力下，杜蘭特單天保至尊，今輪系列賽7戰打足299分鐘轟入248分，即使曾斷過阿基里斯腱及染過疫，他仍能打出神一般的表現。

這麼近那麼遠，網隊只差一步就能提早終結公鹿的賽季，可惜KD在第四節完結前最後一擊投射雖命中，但踩到三分線下僅計兩分，未能反超前需進入加時，結果網隊最後反輸公鹿。KD賽後就責怪自己的腳：「那大腳板踏到三分線，我看見自己那球是多麼接近能終結他們的球季。」網隊三巨頭中艾榮及夏登下半季輪流受傷，KD獨自捱足整個季後賽。前季他才經歷過阿基里斯腱斷裂，上季復出又確診染疫，但今天他看起來比任何一位NBA球星都要健康。

G5打足48分鐘拿下49分超級三雙的KD，今仗搶七戰更打滿53分鐘，筋疲力盡交出48分9籃板6助攻，成史上僅第5位至少4次在搶七戰獲30+。他整個次圈共上陣299分鐘轟入248分，包括最後3仗2次打足全場只歇8分鐘，創2014年以來單個系列賽最長出場時間紀錄。他今季12場季後賽總得分更達411分創隊史紀錄，成網隊單季季後賽得分王。

文：華弟