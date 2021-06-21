智利足總（FFC）周日承認，有部份球員帶理髮師到他們在巴西下榻酒店，違反美洲國家盃的新冠肺炎防疫規定，相關球員將會受到罰款處分。

智利足總在聲明中指，事件發生後，沒有職球員的新冠病毒檢測呈陽性，但他們承認錯誤及作出道歉。FFC說，團隊違反了參加美洲盃的防疫規定，「儘管該理髮師的新冠病毒檢測結果為陰性仍不應與球員接觸。」

FFC未有交代涉事球員數目或名字，但表示他們會被罰款，又透露所有隊員上周六接受檢測的結果均為陰性。智利傳媒則報道，涉事者包括國際米蘭中場維達爾及隊長加利美度。

智利國家隊教練拿沙迪在記者會上表示，他的球員犯了嚴重錯誤，但事情已經過去，並指全部球員都合資格為智利在下仗出戰烏拉圭。

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