【B組】

歐國盃B分組賽最後一輪，兩戰全敗的丹麥在哥本哈根對俄羅斯，這場比賽絕對非勝不可，反觀俄羅斯此戰只要多取一分，便很大機會取得16強席位，故賽前預計俄羅斯會踢得比較保守，以一分為目標。

俄羅斯在分組賽首場對比利時，排出四人防線結果大敗，相信此仗跟上場對芬蘭的陣容一樣，會排出三中堅作應對，確保後防有足夠人手抵禦對手中路進攻。由之前兩場所見，俄軍前場組織能力只屬一般，進攻套路主要是後場直接放長波交予前鋒迪斯尤巴，利用其強大身體質素控球，等待隊友後上支援，且變化不大，對着有卡積亞和安達斯基斯坦臣的丹麥防線，並不容易找到射門機會。俄軍優點是球員夠高大，隊長迪斯尤巴有1米97，迪維耶夫、蘇保利夫和安東沙保洛尼等身高也超過1米9，在傳中球及角球等有明顯優勢，必要時施以高空轟炸，或可成殺手鐧。

丹麥上場對世界排名第一的比利時，全場有21次射門5次中目標，可惜把握力不足成輸波關鍵，希望陣中幾位前鋒能趕及穿回射門鞋協助球隊取勝。丹麥整體表現其實不差，如提早出局是相當可惜。

同組另一戰，已出線的比利時會對芬蘭，前者相信會讓主力休戰，不過該隊副選份量其實不差，有條件全勝完成分組賽。

陳偉豪（香港隊前隊長）