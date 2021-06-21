一句「香港運動員唔係垃圾」講足廿五年，主人翁「風之后」李麗珊，今日弗爆現身有線東奧全城集氣記者會，她笑言「垃圾論」早已過時，並看好下月23號開幕的東京奧運，不但會有金牌落袋，更用「一隻數唔晒」來形容今屆獎牌機會，疫情當前，她寄語一班運動後輩正面、積極面對，好好享受得來不易的奧運會，更期望東奧港將「穿金戴銀」回港。

05年退役的「珊珊」真可以用十年不變，身型、髮型跟做運動員時一個模樣，問到「珊珊」若自己當運動員時遇上疫情，像東奧要延期一年，她表示會選擇正面面對：「我不會因疫情感到忐忑，滑浪風帆時常面對『等』這個字，太大風要等、無風又要等，我們風帆人是等慣了，等總好過不出現，我覺得疫情反而多給他們一年時間去準備，在心理上可能覺得時間長了，但預備功夫會做得更足。」

周三就是東奧一個月倒數，「珊珊」寄語一班港將不要被疫情打抵：「要記住，人生不是好容易去到奧運會，不要因為疫情而過份緊張，或者馬馬夫夫去對應這奧運，這只會增添遺憾，最重要是享受比賽的心情去應戰更好。」

她坦言自己96年拿完奧運滑浪風帆金牌後，要等起過廿五年仍未有第二塊金：「真的比我想像中等得耐，但遲到好過冇，今年好大機會有人破到。」「珊珊」表示今屆奧運有不少獎牌希望，她看好單車、游泳、體操、乒乓、羽毛球都有機會爭取獎牌甚至金牌，她笑說：「今屆獎牌機會真的一隻手數唔晒，今次的選手真的好有實力，大家拭目以待啦。」

「珊珊」多年的金句，今次再請她講一次，已沒有當年旳激情，反而換上一份笑面，因為她這次說：「香港運動員不是垃圾，已經有好多人證明了。」

51歲、育有兩女的「珊珊」近年愛打羽毛球，令她身型不變，此外，心境亦很重要，要抱住正面態度，她說：「白頭髮也少啲。」

今屆奧運將在有線擔任星級主持，「珊珊」開心的說：「我覺得如此難得再在亞洲區辦奧運，作為前港隊，有幸可以參與到好開心，你們屆時會在電視看到我，會同大家分享一下在奧運氣氛下作為運動員的心路歷程，甚至我拿完金牌後面對過的，畢竟過了廿幾年，很多人未必會知當時發生過的事。

今次有線東奧請來不少星級主席，今日除「珊珊」外，還有單車大師兄黃金寶，二人同時間曾叱咤世界體壇，至今仍為人津津樂道，體育專項評述包括田徑陳佩琦、羽毛球葉姵延、划艇趙顯臻、退役港將有男佩林衍聰、單車鄧宏業、三鐵許煒森等。

另外，今日增多一個東奧席位，泳手方胤在葡萄牙舉行的東奧馬拉松游泳資格賽的10公里公開水域賽，排除已獲東奧資格的日本選手，方以亞洲第一名的洲際資格進身東奧，港將暫累積43張入場券。

另外，今日增多一個東奧席位，泳手方胤在葡萄牙舉行的東奧馬拉松游泳資格賽的10公里公開水域賽，排除已獲東奧資格的日本選手，方以亞洲第一名的洲際資格進身東奧，港將暫累積43張入場券。東奧團長貝鈞奇今日表示，將於下月八號授旗禮公佈開幕禮持旗手人選，他表示自己意屬「女車神」李慧詩及「跳馬王子」石偉雄。

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