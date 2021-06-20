周日歐國盃A組最後一輪，意大利一球小勝威爾斯首名出線，今仗在本屆賽事首次擔正的費達歷高基艾沙雖然未有入球，但全場表現穩定兼具威脅，是今仗的MOTM。

意大利今仗只要不敗就能鐵定首名出線，戰意肯定未有上兩仗強，今仗教練文仙尼亦作出輪換，當中進攻三箭頭全數輪換，由祖雲達斯雙翼貝拿迪斯治、基艾沙與前鋒比洛迪攻堅。

事實上，在歐國盃展開前，外界普遍認為基艾沙應該會是意大利正選11人之一，畢竟他今季在祖雲達斯的表現不俗，各項賽事為球隊攻入14球和交出10次助攻，是位很全面的攻擊手。但在國家隊卻未能壓過恩斯治尼和今季在意甲同樣表現出色的杜文尼高貝拉迪。今仗他正選上陣兼打足全場，他的表現亦相當亮眼，當中四次射門，1次中目標，2次被對方擋住，更交出2次關鍵傳球，假如不是威爾斯下半場打少一人加強防守，他絕對有機會取得入球或助攻。

雖然未有士哥，他今仗的速度和盤扭都在告訴球迷和文仙尼，他的狀態亦相當不俗，他今仗在進攻線左路頗具威脅，這位23歲翼鋒6次嘗試過人為全場最多，雖然只有3次成功，但有看球賽的各位都發現，對方要奪下他的腳下球不是容易的事。他的入球比球隊的正選左翼恩斯治尼少，但起碼他用表現證明自己是隨時準備好的球員，亦顯示出今屆意大利前場板凳深度相當足夠，對意大利今季奪冠之路絕對是好事。

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