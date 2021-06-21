歐國盃D組經過兩輪，4隊仍有出線機會，而上場悶和蘇格蘭的英格蘭周二晚迎捷克，且看英軍領隊修夫基會否起用無傷無病的查頓辛祖及基亞利殊等擁有突破及控球能力的攻擊球員，配以哈利卡尼攻堅，如作出改動則有機會首名出線。

英格蘭在三年前世盃令人驚喜地打人四強，筆者與很多英格蘭球迷憧憬今屆歐國盃會有進步表現及成績；縱使人腳組合甚佳，但首兩場分組賽的表現卻另一回事。首戰對克羅地亞除首20分鐘，餘下時間踢來並不討好；當外界期待首戰總算全取3分，可加強對蘇格蘭的信心，怎樣演出仍是沒有太多改善，僅控球權有佔優。

問題似出在前線，隊長哈利卡尼似乎身心具疲，踢來似力不從心，而史達寧及拉舒福特也不見有表現，其實英軍後備名單還有查頓辛祖、基亞利殊等擁有突破及能力的攻擊球員；查世辛祖季尾傷癒在多蒙特有上佳演出；如領隊修夫基希望改善前線表現，是時候變陣對捷克。

捷克上場對克羅地亞能夠先開紀錄，先要多謝VAR，再要感謝球證作出此難以置信的決定，最終兩隊言和是合理賽果，而捷克過去兩場以整體及硬朗踢法抗衡蘇格蘭及克羅地亞，惟組織力一般，在有分在手下，料此戰將以守為攻。以莫迪歷為重心的克羅地亞對蘇格蘭已無退路，且看這支已老化球隊能否撕破蘇軍防線。

歐國盃客席名家貼士(22/06)

何輝：星期二4英格蘭2:1(7)、2:2(16)

陳偉豪：星期二3克羅地亞2:0(9.5) x 星期二4英格蘭0:0(7.75)

陳婉婷：星期二3克羅地亞2:0(9.5) x 星期二4英格蘭1:1(5.8)

譚拔士：星期二3蘇格蘭細(1.9) x 星期二4英格蘭細(1.7)

鄭兆聰：星期二3蘇格蘭大(1.8) x 星期二4英格蘭勝(1.52)

丘建威：星期二3蘇格蘭半和(2.12)

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