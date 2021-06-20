周日世界女排聯賽上演初賽最後一輪賽事，賽前已經肯定無緣總決賽的中國鬥初賽14戰全勝的美國，教練郎平依舊排出強陣應戰，朱婷、張常寧、袁心玥，以及丁霞等悉數上陣，結果順利以直落三盤25:10、25:20，以及25:17擊敗美國，雖然最後僅以第五名完成賽事未能躋身總決賽，但亦在最後階段打出一波七連勝，為備戰東京奧運打下強心針。

去年的女排聯賽因疫情關係取消，今年則於意大利的里米尼舉行賽事，由5月中旬開波戰至6月尾。而因東奧於下月開幕，各支有份出戰奧運的球隊均採取不同策略迎戰，郎平以考察新人為由，首三周賽事以張常寧及劉曉彤為主力帶領副選出賽，結果成績未如理想，更一度吞下四連敗。不過隨着第四周朱婷、袁心玥，丁霞等的一眾主力回歸，中國隊實力大增，其間六連勝兼只失一盤。

周日謝幕戰鬥奧運主要競爭對手美國，「朱袁張」、龔翔宇，丁霞等主力悉數上陣，面對以有所留力的美國，首盤已經25:10大勝對手，隨後兩盤美國發揮雖有改善，但仍以20:25及17:25再輸兩盤，吞下初賽的第一敗。主攻朱婷全場攻下16分，另一位主攻張常寧亦有13分進帳，雖然贏波，不過中國15戰過後僅得10勝5負排第五，為女排聯賽18年舉行以來首次無緣總決賽。至於初賽首名的美國，將與巴西、日本，以及土耳其晉身總決賽，爭奪最後冠軍。

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