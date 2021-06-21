意大利於周日歐國盃A組最後一輪分組賽以1:0小勝威爾斯，以3戰全勝姿態小組首名晉身16強，更創下歐國盃史上最佳小組賽成績。意國今年重返國際大賽就有好表現，主帥文仙尼心情都非常靚，上半場更大騷「蠍子擺尾」控住飛出場邊的皮球。他賽後又讚揚球隊表現出色，即使今仗作出大輪換，球員們都能夠緊守本份。

在2018年世界盃外圍賽就遭到淘汰的意大利，今年強勢回歸國際大賽即有勇猛表現，意國於今屆歐國盃三輪小組賽獲得全勝姿態，分別以3:0大勝土耳其、3:0戰勝瑞士以及今仗1:0小勝威爾斯，而且三仗均保住清白之身，成為歐國盃史上首支小組賽三戰全勝且零封對手的完美球隊。他們於小組賽階段亦一共射入了7個入球，追平了隊史在世界盃和歐國盃的小組賽入球紀錄。

主帥文仙尼都相當滿意球隊表現，心情輕鬆的他，上半場遇到一次攻勢皮球往着他的方向飛來，站在場邊的他以小碎步瞄準皮球，並來記「蠍子擺尾」。片段在社交媒體引起討論，網民都表示想不到56歲的文仙尼還有一點功力。他賽後亦讚揚意大利的表現，他認為今仗輪換了多人，換入後備球員，但他們都知道自己需要做甚麼，這是值得一讚的：「最重要是球隊保持到特性，即使換了三、四位球員也沒帶來影響，他們都知道要做些甚麼，亦維持了賽果到最後。他們今天都證明了大家都是先發球員的選擇，對比起這個心態，贏波其實都變成了其次，但同時我們亦為勝利付出了所有。」

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