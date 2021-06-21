東岸一哥76人於周日季後賽次圈搶七戰，爆冷不敵鷹隊，今季再一次失望而回。G7拼盡交出31分11籃板的球星艾比迪（Joel Embiid），賽後亦在社交媒體稱自己負上陣並已盡全力，抱歉再次讓費城球迷失望了。季後賽表現低迷的賓西蒙斯（Ben Simmons），更創下歷來罰球最低命中率，這位2016年狀元休季期恐很大機會被交易。

作為2014年選秀探花的艾比迪，效力76人5季（新秀年因骨折收咧）未能領軍走出東岸四強的局限，前季球隊在搶七戰不敵速龍出局後，艾比迪以「相信過程」的口號說服球迷他們將強勢回歸。76人上季經歷首圈遭塞爾特人四場橫掃後，今季即化身東岸一哥成為頭號種籽，首圈輕鬆淘汰巫師，惟次圈面對5號種籽鷹隊亦要打至G7，最後更爆冷出局。季後賽場均獲得27.8分和10.5籃板的他，賽後在個人Twitter向76人球迷道歉，他透露自己在捱着半月板撕裂的情況下比賽。

他說：「費城，我愛你！抱歉再一季讓你失望，但我想你知道，我在這個環境下已竭盡全力，付出我的所有。來到這裏我學習到一件事，就是這座城市的堅韌，這是我頂着半月板撕裂上陣的原因，多謝你們整年的支持！」76人提早出局，艾比迪亦暗示拍檔賓西蒙斯的低迷表現成關鍵：「我坦白說，球季的轉捩點就是當我們......我不知道怎說，我們空位射不入，（末段）也只入1記罰球。」

G7只得5分13助攻的賓仔，整個季後賽的罰球命中率為人詬病，他共71次罰球出手只入24球，命中率低至33.8%，創下NBA季後賽史上罰球命中率新低。賽後主帥李華士（Doc Rivers）被問及賓仔仍是否適合在球隊擔任控衞，他坦言說不知道，令這位16年狀元的未來成疑：「現在我不知道答案，不知道。他在罰球線表現不太好，亦成為今輪系列賽（落敗）的因素之一，那是毋庸置疑的。不過我仍相信他。」

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