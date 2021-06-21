周一法國國家隊宣佈，24歲的翼鋒奧士文迪比利因膝部有傷，無法在歐國盃餘下的賽事上陣，故教練迪甘斯已批准迪比利離隊。法國傳媒則指，迪比利預計傷兩個月，或未能趕及球會巴塞隆拿的季前訓練。

早前歐國盃F網第二輪小組賽法國對匈牙利，迪比利下半場時後備入替，但完場前又被換出，當時賽後教練迪甘斯已指迪比利膝部感到不太舒服，需要再觀察。經過檢查後，周一法國國家隊宣佈：「迪比利周日晚上在醫院接受了 X 光檢查，他未能在歐國盃期間康復，故經商討後，迪比利將會退出國家隊。」

迪比利雖然是球隊常用的後備球員，但法國仍有京士利高文同賓耶達等後備進攻球員，他的退出相信對法國的影響不算太大。不過，法國傳媒指今次迪比利至少傷兩個月，球會巴塞隆拿可能成最大輸家，事關這位24歲翼鋒很大機會錯過巴塞的季前開操。

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