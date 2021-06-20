周日歐國盃A組賽最後一輪，瑞士憑梳頓沙基利梅開二度和施費洛域的入球以3:1擊敗包尾的土耳其，但最終因較差得失球無法壓過威爾斯升上第二，只能寄望以最佳第三名出線。

開賽初段土耳其表現積極，3分鐘球隊連番施射，最終卡恩阿耶漢禁區頂的勁射被恩尼森馬飛身撲出，不過，僅3分鐘後，瑞士第一次攻勢，史堤芬蘇巴傳給施費洛域，後者左腳射遠柱破網，為瑞士先開紀錄。26分鐘，瑞士1次前場攻勢，施費洛域禁區頂被搶走皮球，蘇巴接球後傳給梳頓沙基利，後者右腳燙射世界波破網，助瑞士領先到2:0，其後這位利物浦中場有一次單刀機會，可惜他右腳的射門被烏古簡卡基亞救出，半場瑞士領先2:0。

下半場要追得失球差的瑞士繼續搶攻，48分鐘史堤芬蘇巴接應傳送，禁區左路燙射，可惜被對方門將救出。6分鐘後，比列安保路半單刀機會，竟被烏古簡卡基亞救出。62分鐘，艾芬卡域斯禁區頂左腳勁射世界波，助球隊追回1:2。可惜僅6分鐘後，瑞士一次反擊機會，史堤芬蘇巴傳中給沙基利，後者近門左腳撞射，助球隊領先至3:1。今球亦是沙基利在世界盃和歐國盃決賽周攻入的第七球，他已經連續在四屆國際大賽有入球，是瑞士在國際賽事入球最多的球員。

最終瑞士以以3:1擊敗土耳其，但因得失球不及威爾斯排在第三，只能寄望以最佳第三名出線。

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