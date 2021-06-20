上周六歐國盃分組賽F組兩場次輪賽事，早場匈牙利不甘示弱爆冷賽和大熱法國，隨後德國主場迎戰葡萄牙的大戰，衞冕葡軍雖有球王基斯坦奴朗拿度（C朗）疾走近百米開紀錄，但最終仍以2:4不敵大幅回勇的德國，經過兩輪「死亡F組」形勢仍混亂，葡萄牙下場惡鬥法國，最壞情況會是墊底出局。

文：何西

上周六早場法國僅1:1逼和匈牙利；隨後到德國在慕尼黑安聯球場出擊，鬥首戰全取三分的葡萄牙。兩隊雖然以首輪相同的正選陣容出擊，但德國演出有顯著改善，開賽後便向葡萄牙狂攻，更曾將皮球送入網惜被判越位在先。

手機用戶請按此放大圖表

C朗疾走入波追平高路斯

葡萄牙受壓下卻先開紀錄，15分鐘C朗協防在禁區頭槌解圍後，隨即快速奔走展開快攻，貝拿度施華妙傳予左路已殺入禁區的迪亞高祖達，後者再橫傳予C朗建功。經計算C朗在是次快攻花了14.2秒跑完了97米，最高時速達32公里。首次在德國身上建功的C朗，亦將自己的歐國盃入球紀錄刷新至12球，世盃加上歐國盃共入19球，追平德國名宿高路斯的紀錄。

然而形勢很快便再傾向德國，球隊在35及39分鐘2度進襲，令兩名葡萄牙守將魯賓戴亞斯及拉菲爾古里路先後擺烏龍；易邊後繼續頻頻發動攻勢，夏維斯與今場最佳球員魯賓高辛斯各入一球；葡軍雖在67分鐘由祖達扳回1球，但最終仍以2:4落敗。

德國大反底路維激讚

戰畢F組兩輪比賽，大熱法國暫以四分居榜首，其餘三隊仍有機會晉級之餘，亦有機會在小組墊底出局（見附表）。對葡萄牙而言要爭取晉級16強仍存頗大難度，周三F組煞科戰的對手正是冠軍大熱法國，上演上屆決賽翻版，對前者來說最壞情況是在煞科日不敵法國，加上同時間上演的另一場比賽匈牙利再爆冷擊敗德國，屆時葡萄牙便會在F組包尾，連爭取4個最佳第3名球隊席位的機會都沒有。

葡萄牙主帥費蘭度山度士賽後說：「我們開局甚佳，組織不錯，等待反擊機會。不過德國才是今仗更出色的一隊，未能將第二次反擊再化成入球，令比賽變得不一樣了。半場時我嘗試作出改變，卻很快再失兩球，我們要盡快將今場的失望忘記，好好準備下場非常重要的比賽。」

今場一度落後的德國，總算能以具說服力的演出踢回漂亮一仗，力爭避免重蹈2018年世盃分組賽出局的覆轍。教練路維說：「首戰不敵法國後，過去幾天我們不斷討論，如何在各方面作出改善，尋求更好平衡性，結果我們亦能做到，進攻上發揮出色，士氣亦極佳。」

手機用戶請按此放大圖表

手機用戶請按此放大圖表