今年NBA季後賽次圈，情勢跌宕起伏，精采絕倫，而且充滿不測變數。快艇先連敗2場給西岸第1的爵士，看似形勢一面倒，卻馬上連追兩場，怎料主將尼納特（Kawhi Leonard）在Game 4中受膝傷無法再戰。看似絕望之際，保羅佐治（Paul George）卻又適時復活，領快艇再砍兩仗一口氣晉級，第6戰更從落後25分的大逆境中反勝，全隊打出強大無比的氣魄，真可謂經典。

網隊損兵折將下，杜蘭特以「死神模式」豪奪49分「大三元」，取下Game 5「天王山之戰」，氣勢一時無兩，但最終還是要跟公鹿爭奪生死第七仗，鬥到最後。KD救了球隊1次仍救不了第2次，拼盡一切力竭而負，雖敗猶榮。東岸另一邊較被看低的鷹隊，亦把76人迫到Game 7，勝敗只在一線，較量的已是氣勢多於實力。

就連早早橫掃金塊晉級的太陽，突然又有基斯保羅（Chris Paul）被驗出染疫，到底何時能出賽仍未確定。這段時日，我想籃球迷心中最有感受的一個詞語就是：「無常」。原本奪冠呼聲頗高的太陽，突然缺「定海神針」老大哥保羅面對快艇是否就必敗？我想經過今年季後賽許多驚奇，已無人夠膽預言。對於太陽球員，既然那是無法控制的變故，其實也不用多想，全心全力投入西岸決戰就是了。

人生世事其實也如此。突然而來的逆境，不知何時止盡的劣勢，都不由得我們選擇；能夠選的，就是在這個仍然呼吸着的時刻，盡力做好所有能做的事，保持自己的信念和鬥志。即使最終落敗，所謂「義命分立」，做的事是否正確，跟最後成敗其實沒關係，一場奮鬥的軌迹，才是生命意義所在。

籃球，在我眼中，最重要始終還是六個字：「不要留下遺憾」

喬靖夫

小說家+武道狂+籃球迷

周一見報