【香港長池游泳計時賽IV】

【本報訊】24歲香港男飛魚何甄陶（Ian），昨在體院閉門舉行的香港長池游泳計時賽IV的男子50米自由泳，1日內2破港績之餘，更在昨午的比賽以21秒92達東奧A標，是香港男泳手第一人，亦為香港取得第八張奧運游泳入場券，周六將進行最後一場奧運達標賽，望再增添名額。

在美國長大的Ian在2018年回流代表香港，大部份時間在維珍尼亞理工學院暨州立大學練水、主修工程學博士的他去年因爭取東奧資格加上疫情，故暫停學業回港訓練；2019年7月初的世大運，他曾游出22秒18的港績，當時是打破已故泳手杜敬謙的紀錄。上月初的D1分齡賽，他游過22秒09，跟A標22秒01十分接近，到昨晨50米自由泳比賽游出22秒03。數小時後，他獲得多游一次的機會，更不負眾望以21秒92游出東奧A標，而香港之前從未試過有男飛魚達奧運A標。

昨日計時賽還有很多驚喜，包括何甄陶共三人刷新港績，其中何詩蓓的100米自由泳，她以52秒92刷新自己去年3月的53秒30舊港績，男飛魚林昭光在男子100米蝶泳以53秒63，打破謝旻樹2013年世大運游的53秒70紀錄。另外，何南慧在女子200米自由泳以2分00秒43達標，令已獲東奧名額的女子4x200米自由泳接力賽得以成行，因東奧規定，接力隊成員至少要有2個A標及2名B標組合。

香港泳隊共奪得八張奧運入場券，包括3位東奧A標選手何詩蓓3個單項、歐鎧淳及何甄陶各1個單項，以及三個女子接力賽，本月26及27日將在維園進行最後一個達標賽。