秋田藍閃電（中）今季升上日乙後表現不過不失，其中在主場韌力甚足，在周一的聯賽迎戰前列的新潟天鵝時，有力在天鵝身上搶分，「讓球主客和」藍閃電[+1]，可博有1.7倍的「主勝」。（球賽編號：星期一103；今日6:00pm開賽）

藍閃電其實早在2017年就已奪得日丙冠軍，但因為球會沒有可以在高級聯賽比賽的牌照，結果成為首隊無法升班的日丙冠軍，不過球隊之後終於獲得日乙比賽牌照，並在去年成為日丙冠軍，今年正式升班。升上乙組後，藍閃電表現尚可，目前以18戰得24分排第13位，而球隊今季煞食的地方是主場韌力夠，今季聯賽主場獲2勝5和1負，搶得不少分數，而且球隊今季主場[+1]盤路表現就更好，5場[+1]盤路全勝。另外，藍閃電今季鬥聯賽對前四球隊表現亦不失禮，三場未嘗一敗，共獲1勝2和，今迎第三位的新潟天鵝時，絕對有力一戰。

前日職球隊新潟天鵝今季表現可人，更有16周高踞榜首，不過，球隊近仗略為回落，近6場聯賽只得1勝2和3負，目前以18戰得37分排第3，落後榜首雙雄京都不死鳥及磐田山葉4分但少賽1場，為重奪一哥位，天鵝今役亦不會留手。不過，天鵝除了近況一般外，近6場聯賽[-1]盤路亦未嘗一勝，只得2和4輸，就算前鋒谷口海斗把握力不俗，要讓波始終不宜過份高估。