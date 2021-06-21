浸大體育系副教授雷雄博士今年8月便會退休，離開其任教長達28年的浸大，而他今日與傳媒見面回顧香港體育演變及教授體育生涯時除重申體育與政治密不可分，也認為香港體育發展可以做更好。

雷教授可說是傳媒的甜心，經常接受傳媒訪問，以學者身份就不同議題及事件提供專業及獨到意見，其退休與傳媒會面活動吸引到十多位傳媒到場，而他亦展示其多年來接受傳媒訪問趁機回顧香港體育過去數十年發展及轉變。

他表示，香港體育發展確實比以往受重視，尤其疫情後，公眾是更加注意運動，政府也準備投放更多推動體育展，而過去幾十年政府很多體育政策都惹來爭議，如成立康體發展局，體院殺足球部等。他說:「以學者角度，認為政府應該成立一個專門負責體育發展部門推行體育政策。」本地育發展是屬康文署管轄，項目要交出成績才可獲政府更多資助，被業界指本末倒置，就算斤年增設體育專員協調體育發展，情況也未見明顯改善。

他指出本地精英體育是有較明顯進步，但社會整體體育發展未到應該有的水平。他說：「有研究指體育發展得好，每年政府可節省不少醫療開資，而估計香港年可以節省10至20億元醫療開資，十年便是百多二百億，只是香港體育發展未算理想，市民體質比較差，小朋友偏肥情況仍然普遍。」

對於有議員在議會倡禁本地運動員將政治訴求帶到奧運，違者可被處分，雷雄德回應體育與政治的關係是時敵時友，學術角度，兩者密不可分，但沒必要將問題提升到「國家化」層面。談到本地健身開始普及，他表示學術角度，如健身與帶氧運動只能二選一，因健身也有帶氧元素，可傾向健身，但實際雙者可以並存，惟有健身教練妖魔化帶氧運動，這樣有違專業教練的操守。雷教授8月離開浸大，但仍會繼續進行有關體育研究，而這位熱愛與學生交流的學者仍會其學者在體育界對外發聲。

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