東京奧運將進入倒數一個月，美國田徑項目周日進行奧運資格選拔賽，當中男子100米由25歲新星邦美（Trayvon Bromell）跑出9秒80時間奪冠，料將與第二、三名均衝到個人最佳時間的比加（Ronnie Baker）及費基尼（Fred Kerley），代表美國隊出戰東奧。而39歲的前世界冠軍加特連就因中途拉傷包尾，無緣參與100米。

美國隊這天在俄勒岡州尤金市舉行奧運資格選拔賽，賽前被視為大熱門的邦美是2015年田徑世錦賽100米銅牌得主，他於2016年巴西里約奧運因傷患無緣出戰，今屆東奧冀能強勢回歸。結果他未令大家失望，因傷休戰五年後跑出9秒80的時間奪冠，他賽後感激上天眷顧：「上帝是真的存在，這是我唯一的回應。」

第二名由27歲的比加跑出個人PB的9秒85奪得，季軍就是26歲的費基尼，他同樣跑出PB的9秒86，如無意外以上三人將為美國隊出戰100米項目。美國隊這班新晉跑手的名字或許有些陌生，事關兩屆男子100米世界冠軍的百米飛人高文，因錯過藥檢被停賽；100米常客兼39歲老將加特連，亦在比賽中途明顯拉傷，只能以最後一名衝線；23歲的挪亞利尼斯亦只得第7名，他將轉戰200米奧運測試賽，此前他曾於2019年多哈世錦賽贏得200米冠軍。另外，奧運9面獎牌得主的美國女跑手費妮絲（Allyson Felix）亦在400米跑出50秒02成績，確定獲得奧運資格，繼續衝擊獎牌。

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