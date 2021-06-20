歐國盃B分組賽最後一輪，兩戰全敗的丹麥在哥本哈根對俄羅斯，這場比賽絕對是非勝不可，反觀俄羅斯此戰只要多取1分便很大機會取得16強席位，故賽前預計俄羅斯會踢得比較保守，以一分為目標。

俄羅斯分組賽首場對比利時排出四人防線結果大敗而回，相信此仗會跟上場對芬蘭陣容一樣，排出三中堅陣式作應對，確保後防有足夠人數抵禦對手中路進攻。之前兩場所見，俄軍前場組織能力只屬一般，進攻套路主要是後場直接放長波交前鋒迪斯尤巴，利用其強大身體質素控球，等待隊友後上支援，且變化不大。

此戰對有卡積亞和安達斯基斯坦臣的丹麥防線並不容易找到射門機會，當然，俄軍優點是球員身型高大，隊長迪斯尤巴有1米96，迪維耶夫、蘇保利夫和安東沙保洛尼等身高也超過1米9，在傳中球及角球等有明顯優勢，必要時施以高空轟炸或可成殺手鐧。

至於丹麥上場對住世界排名第一的比利時全場有21次射門5次中目標，可惜把握力不足成輸波關鍵，希望陣中幾位前鋒能趕及穿回射門鞋協助球隊爭勝。丹麥整體表現其實不差，如提早出局是相當可惜。

同組另一戰，已提早出線的比利時對芬蘭，相信會以讓主力休戰，不過，該隊副選份量其實不差，有條件以全勝完成分組賽。

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