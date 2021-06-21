港超聯冠軍球會傑志昨晚抵達泰國武里南，為周四亞冠盃J組首場分組賽對主隊泰港作準備，而傑志抵埗後病毒檢測，大軍稍作休息後，今日傍晚首操為以適應天氣及環境。

傑志大軍周日起程經泰國曼谷，會合從巴林飛抵曼谷的傑志港腳及主教練朱志光，再轉乘包機到武里南，球隊抵埗後隨即接受新冠病毒測試，之後轉抵酒店休息，準備今屆亞冠盃J組6場分組賽。受疫情影響，今屆亞冠盃分組賽以賽會制進行，J組賽事安排在武里南舉行，球隊入住酒店前均需要接受病毒檢測，每場比賽前一天都需要接受檢測，直至完成6場分組賽。

由於泰國疫情反彈，賽會實施相當嚴格的隔離泡泡措施，每位球員、教練均一人一房，除訓練、比賽及記者會等活動，其餘時間職球員均不可以離開酒店房間，球員要在房內用餐，而酒店的健身室、游泳池亦不作開放。訓練場更衣室亦不作開放，至於比賽球場只提供更衣室，但不提供淋浴設施。

剛以港隊踢罷世盃外的傑志主教練朱志光表示離隊期間一直與球隊保持溝通，而今次賽程相當緊密，港隊球員有比賽，狀態應該可以，留港球員則有幾星期沒有比賽，球隊已合作一季，默契問題不會太大。傑志周一傍晚首操，以適應當地天氣及環境。

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