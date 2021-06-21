蘇格蘭足總周一發聲明，證實效力英超車路士的中場比利基莫亞確診，要即時在集訓基地隔離10日。換言之，這位20歲中場肯定無法在周二歐國盃D組對克羅地亞的生死戰上陣。而上一輪分組賽對過蘇格蘭的英格蘭，慶幸全隊的病毒檢測結果均呈陰性，未有染上病毒。

聲明指：「得知基莫亞確診後，我們已經按機制通知英格蘭衞生當局，而他現在開始自我隔離10日，肯定無法在歐國盃D組對克羅地亞的比賽上陣。」蘇格蘭足總在聲明中未有交代基莫亞是如何受感染，也未有透露蘇格蘭隊中還有沒有其他球員懷疑受感染。

至今只曾代表蘇格蘭三場的基莫亞，是在D組第二場分組賽對英格蘭時，獲主帥奇勒重用擔任正選。基莫亞也不負所托，除了協助球隊0:0賽和英格蘭外，賽後更當選大會全場最佳球員。消息指，奇勒將起用效力英超修咸頓的史超活岩士唐，取代基莫亞的位置。蘇格蘭在D組2戰1和1負得1分排榜末，但周二只要擊敗克羅地亞，該隊仍有機會晉級16強淘汰賽階段。

另外，上周五小組賽以1:1賽和蘇格蘭的英軍，跟基莫亞接觸過恐有染病風險，但據《鏡報》指「三獅」全隊已經完成病毒檢測，並且全數取得陰性報告，慶幸沒有球員因而染上病毒。

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