公鹿上周六在NBA季後賽次圈第七回合生死戰，戰至加時後以115:111險勝主場的網隊，總場數贏4:3，3年內2度打入東岸決賽，這亦是「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）生涯首次在G7取勝。

文：童健

在K艾榮（Kyrie Irving）足踝受傷缺陣下，網隊三巨頭的另外2員杜蘭特（Kevin Durant、KD）與夏登（James Harden）今仗同樣打足53分鐘，當中KD攻入全場最高的48分；夏登則有22分、9籃板及9助攻的「準三雙」演出。

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KD踩界失絕殺良機

杜蘭特在法定時間餘1.6秒時本有機會絕殺公鹿，當時網隊落後107:109，KD在右邊翼位擺脫PJ特加（P.J. Tucker）的防守，轉身投射命中，可惜他在起跳時踩到三分線，入球只計兩分，令雙方打成109:109，要以加時決高下。今仗為公鹿取得23分的米度頓（Khris Middleton）賽後說：「我從未遇過這樣的比賽。很幸運他（KD）踩界，但那球入了後，我們便把它忘掉，繼續打好餘下比賽。」

神級數據睇齊鄧肯

網隊在加時一開始便藉布魯士布朗（Bruce Brown）的入球領先111:109，2隊在隨後的3分26秒均未有得分。戰至尚餘1分12秒，公鹿先由字母哥的勾手追平，之後再藉米度頓中距離建功，反超前113:111。完場前0.3秒，公鹿由賀里迪（Jrue Hoilday）看管KD，成功令這位幾已耗盡體力的32歲老將「大針」。客軍之後再由布祿克盧比斯（Brook Lopez）射入兩個罰球，最終贏115:111，總場數以4:3勝出晉級東決。

公鹿今仗五名正選皆有雙位數得分，當中貢獻40分、13籃板及5助攻的字母哥，更成為繼名宿鄧肯（Tim Duncan）與謝利韋斯（Jerry West）後，歷來第三位能在NBA季後賽搶七大戰中，取得「40-10-5」級別數據的球員。事實上，公鹿在今個系列賽十分倚重字母哥，其場均得分亦由首圈的23.5分大幅升至31.9分。

對於公鹿能繼2019年後再度打入東決，安迪度安寶將功勞歸於全隊，但他強調還要再贏八場才能完成任務。「我們雖曾落後0:2，但一直沉着應戰，很多人不相信我們可後上晉級。」字母哥說。「我們要繼續相信自己，保持高水準，一場一場的贏下。我們只走了一半，任務還未完成。」

東決第一回合將於香港時間周四上午舉行，公鹿的對手將是76人與鷹隊的勝方。