周一C組最後一輪，荷蘭以3:0大勝首次參賽的北馬其頓，繼意大利後成為第二支全勝的球隊晉級16強。球隊連續10場至少攻入2球，打破了國家隊塵封超過80年的紀錄。今仗梅開二度的韋拿杜姆，在國家隊入球更超越名宿尹巴士頓。

荷蘭今屆歐國盃3戰全勝以首名出線歐國盃16強，球隊3仗合共攻入8球，事實上，球隊在各項賽事已經連續10場不論輸贏，每場至少攻入2球，打破了球隊在1934-1935年間9場至少攻入2球的紀錄。在過去10場中，球隊合共攻入24球，可見這隊荷蘭的進攻力相當驚人。

今仗攻入兩球的隊長韋拿杜姆除了以3球並列在今屆歐國盃神射手榜第一位外，他更以25球，打破名宿尹巴士頓24球，排在神射手榜第14位。前荷蘭國家隊中場尼祖迪莊更大讚這位已轉投巴黎聖日耳門的中場：「他是現今球壇被低估的球員之一，他的態度和實力已告訴你。他總是在場上走位，尋找皮球在禁區的落點。在小組賽就能攻入3球，相當了不起。」

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