法國傳媒報道，基利安麥巴比已從基沙文手上，接過為法國隊主射罰球的重任。

法國日前在歐國盃第二輪分組賽，以1:1賽和匈牙利，但在比賽當中，麥巴比就代替了基沙文主射罰球，惹來一陣議論。法國RMC電台報道指，教練迪甘斯已決定將處於射程範圍內的自由球，正式交由麥巴比主射，而基沙文則會繼續負處理兩翼的罰球。

基沙文以往效力馬德里體育會時，曾是球隊的死球專家，但過檔巴塞隆拿之後，由於有美斯在陣，故甚少有機會主射罰球，而他在國際賽亦未試過直射罰球入網。不過，麥巴比的情況似乎更糟，他在生涯內為球會及國家隊合共上陣289場，但原來從透過真射自由球轟破對手大門，難怪有球評會質疑迪甘斯的決定。PSG Talk的選稿人Carl-Oscar Kallstrom就認為，有關安排凸顯了這位22歲巴黎聖日耳門前鋒在國家隊的超然地位。「法國由麥巴比主射自由球，已充份說明了他在隊中的地位。他並不是一位遠射好手，亦不是死球專家。」Kallstrom透過Twitter說。「他們陣中還有基沙文、保羅普巴、盧卡斯迪治尼與賓施馬。」

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