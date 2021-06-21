ESPN報道，英超冠軍球隊曼城已準備好1億鎊（約10億港元）的報價，收購熱刺前鋒哈利卡尼。

現年27歲的卡尼早前向外界放風，希望今夏離開熱刺，曼城、曼聯及車路士等豪門均有意爭奪，雖然曼城與熱刺都否認，已提出或接收有關卡尼的正式報價，但ESPN指曼城已準備好測試熱刺主席利維留住卡尼的決心，包括現金加球員交換的方案。

不過ESPN引述消息人士指出，利維認為卡尼的身價至少價值1.5億鎊，加上他還有3年高達20萬周薪的合約在身，故此曼城1億鎊的報價，並不能滿足利維。

目前卡尼尚未正式向熱刺提交轉會申請，雖然利維與卡尼有紳士協定讓他離隊，但據報利維仍然決心讓卡尼多留一個賽季；亦有熱刺新帥候選人表示，卡尼下季開賽前不會被出售。

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