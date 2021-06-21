上周末小弟兩場日職波都中晒盤，有晒交代啦，係神戶勝利船開個入球「大」，有啲失色，唔係就全中，中到啪啪聲。

周中除咗繼續玩日職，仲玩埋亞冠盃。東亞區亞冠盃終於重開，之前西亞波假到爆，又難賭，今次有啲跟開嘅南韓、日本球隊，應該好賭啲。星期二就有場浦項制鐵（圖）對拉查布里，場波喺曼谷踢，制鐵就名義上主場，實際作客。雖然今季制鐵表現一般，聯賽18戰7勝6和5負，只係排名第五，不過近況就幾唔錯，近4場就有3場贏波，睇埋遠啲，近11場賽事就只係輸過1場，仲要係勁敵蔚山現代，可見隊波幾咁硬淨。隊中大將申嗔浩、文路爾柏拉斯奧斯仍然在陣中，講身材同體能，太極兵實好過泰仔，加上泰超停咗兩個月，狀態唔好，所以拉查布里今場勝算極微。因為變相作客嘅關係，制鐵今場讓得少，只係開半/一盤，相信上盤冇問題。

另一場日職當然繼續要神戶勝利船，我就唔會再提呢邊嘅恩尼斯達，因為真係太好波，都唔使再同大家介紹，上場就係佢入波贏2:1。神戶要講就講前鋒古橋亨梧，喺神戶2018年到家陣已經入咗37球，國家隊入得三球，原因就係球會踢咗92場，國家隊踢得六場，不過喺日本前鋒線嚟講屬於另類風格嘅前鋒，唔屬於紀律性強，反而有個人特色同諗法，侵略性極強，係神戶不可缺少嘅一員，上一場都係靠佢神速2分鐘入第１球，為神戶作客情況下打好基礎。星期三神戶返主場，只係對FC橫濱，讓一球係有啲多，補埋個「大」。

文：黃耀富

截稿前馬會尚未開盤，盤口僅供參考，讀者記得留意足智彩網頁。

資料寶藏：

浦項制鐵今季10場作客賽事獲5場勝仗，得勝率50%，不敗率則達70%。