今屆歐國盃其中一支焦點球隊丹麥，雖然缺少主力基斯甸艾歷臣，而且前兩場分組賽全敗，不過最後一戰靠全隊眾志成城以4:1大破俄羅斯。雖然僅手執三分，不過競爭對手芬蘭同一時間吞敗之下，成功以次名躋身16強，再現「丹麥童話」。

主場出擊的丹麥，柏肯球場所有球迷繼續由開波企到完場支持主隊。雖然上半場好幾次埋門機會未能把握，不過戰至39分鐘，年僅20歲的新秀丹斯加特禁區頂擺脫防守後起右腳射門，對手門將沙科洛夫未作任何反應，只能目睹皮球入網。丹斯加特成為首位為歐國盃入球的千禧後球員，丹麥亦靠此記妙射上半場領先。

易邊再戰丹麥依然為佔上風的一方，終在59分鐘拉開比數，其時俄羅斯一次後防傳送失誤，古斯耶耶夫回傳時未有留意對手前鋒尤素夫保臣仍在禁區頂，結果鑄成大錯，回傳落在保臣腳下，後者輕鬆射入拉開至2:0。不過到70分鐘，丹麥守衞維斯達加特禁區內攬跌對手前鋒蘇保利夫，球證直指12碼，隊長迪斯尤巴一射中鵠追近至2:1。

隨後丹麥仍未放棄，79分鐘一輪射門雖然被沙科洛夫撲出，但後上的安達斯基斯坦臣勁射一腳破網，再度拉開比數。此後主隊再有效力阿特蘭大的翼衞米希利錦花添花建功，最終以4:1大破俄羅斯。而同組的比利時2:0擊敗芬蘭之下，令丹麥在只有3分的情況仍以次名晉級。

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